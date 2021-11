Мъск продава акции, за да плати милиарди долари данъци

Милиардерът и шеф на Tesla Илън Мъск трябва да плати повече от 15 млрд. долара данъци през следващите месеци, което вероятно ще е истинската причина да продаде част от акциите си в компанията, пише CNBC.

В обичайния си колоритен стил Мъск пусна анкета сред своите почти 63 милиона последователи в Twitter дали да продаде 10% от акциите си в Tesla. "Напоследък се говори много за използването на нереализираните печалби като средство за избягване на данъци, така че предлагам да продам 10% от акциите си на Tesla", написа той в социалната мрежа.

Милиардерът обеща да се съобрази с резултатите от допитването, независимо какви са. Последователите му одобриха продажбата с 58% на 42%.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this?