Хиляди работници ще стачкуват в General Motors

Влиятелният синдикат на работниците в автомобилната индустрия в САЩ (United Auto Workers) призова на стачка от тази вечер в полунощ 46 000 работници в автомобилостроителния гигант General Motors, за да се опита да окаже натиск в преговорите за нов колективен трудов договор, предаде AFP.

"Синдикалните водачи в цялата страна се събраха тази сутрин, след като през нощта в събота срещу неделя изтече колективният трудов договор в General Motors от 2015 г. Те решиха да стачкуват от полунощ в неделя", гласи декларация на синдиката.

Преговорите, започнали през юли, са в застой. Решението за стачка е взето, след като ръководството на компанията е било уведомено, че синдикатът няма да се съгласи с продължаване на колективния договор.

Профсъюзът иска увеличение на заплатите, по-добра здравна осигуровка и гаранции за работните места, заяви неговият вицепрезидент Тери Дитс след заседанието в Детройт.

Това е първата подобна стачка в General Motors от 10 години, според WallStreet Journal.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова синдикатът и ръководството на компанията да седнат на една маса и да се разберат.

Here we go again with General Motors and the United Auto Workers. Get together and make a deal!