Тръмп отново заплаши с мита за вносните коли

Президентът на САЩ Доналд Тръмп поднови заплахите си да наложи тежки мита на вносните автомобили, след като американският производител General Motors (GM) обяви предстоящи затваряния на заводи и съкращения.

Тръмп написа в Twitter, че опцията за тарифи "се проучва" и че те са можели да попречат на проблемите в GM, предава BBC.

В отделно съобщение от Белия дом заявиха, че е възможен ръст на митата на китайски вносни коли.

GM се готви да съкрати 14 000 работни места и ще затвори фабрики в щатите Охайо, Мичиган, Мериленд. Мерките са, в известен смисъл, удар по Тръмп, който се зарече, че възстановяването на автомобилния отрасъл в страната ще е сред приоритетите на администрацията му.

Президентът посочва, че 25% мита биха подкрепили индустрията. Това щяло да означава, че повече коли ще се произвеждат в САЩ.

The reason that the small truck business in the U.S. is such a go to favorite is that, for many years, Tariffs of 25% have been put on small trucks coming into our country. It is called the “chicken tax.” If we did that with cars coming in, many more cars would be built here.....