Бившата съпруга на Пол Маккартни спечели извинение и обезщетение от Рупърт Мърдок

Рекордно обезщетение по дело, заведено срещу медийна група, спечели бившата съпруга Пол Маккартни Хедър Милс, предаде БГНЕС.

Милс осъди News Group Newspapers Ltd, собственост на американския медиен магнат Рупърт Мърдок. News of the World беше закрит след обществен скандал, свързан с незаконното подслушване на телефоните на знаменитости, а Милс, заедно със сестра ѝ Фиона, се оказа една от жертвите.

Бившата съпруга на Маккартни уточни, че с нея ще бъдат компенсирани почти още 100 души, обидени от публикацията в издавания от медийната група таблоид News of the World. Милс не е посочила точната сума на обезщетението, но добави, че е получила и правото на публично извинение - всъщност това е новото в разпореденото от съда.