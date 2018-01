Мелания изненадващо се отказа да ходи в Давос, може би заради секс скандал с Тръмп

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп няма да придружи съпруга си на Световния икономически форум в Давос, който започна днес (23 януари). Решението е изненадващо и породи спекулации в американските медии, свързани с избухнал наскоро секс скандал около държавния глава.

Преди дни бе разкрито, че през 2006 г. Доналд Тръмп е имал сексуални контакти с порнозвездата Сторми Даниел, а след това негов адвокат ѝ е платил 130 000 долара, за да си мълчи. Информацията стана ясна, след публикуването на имейли на въпросния адвокат. Екипът на Тръмп и самият президент отрекоха всичко, макар повечето медии да твърдят, че имейлите са автентични. Самата порнозвезда също даде интервюта, в които потвърждава случилото се.

През 2006 г. Тръмп вече бе женен от една година за Мелания, която е негова трета съпруга. Затова и в момента се смята, че отсъствието на Първата дама в последните дни е свързано именно с разкритията.

От Белия дом обясняват отсъствието ѝ в Давос с "логистични проблеми и промяна в плановете", съобщава CNN. В същото време обаче Мелания не е присъствала и на две официални вечери, на които се е предполагало, че ще бъде със съпруга си през предишните дни.

На 20 януари тя е публикувала в официалния си профил в Twitter снимка по случай годишнината от стъпването на Тръмп в длъжност, като е написала, че това е било "година, изпълнена с много чудесни моменти". Прави впечатление обаче, че снимката не е със съпруга ѝ.

This has been a year filled with many wonderful moments. I’ve enjoyed the people I’ve been lucky enough to meet throughout our great country & the world! 🇺🇸 pic.twitter.com/MMRi72ENd0