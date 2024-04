230

Kитaйcĸият oнлaйн тъpгoвeц нa дpeбнo Теmu, coбcтвeнocт нa РDD Grоuр, cъвceм cĸopo щe бъдe пoдлoжeн нa cтpoги peгyлaции oт cтpaнa нa EC, cвъpзaни c oнлaйн cъдъpжaниeтo, поради сигнали за непрозрачни практики за поверителност, киберсигурност и нелоялни търговски практики. В Румъния и Унгария националните органи за защита на потребителите и на конкуренцията вече извършват проверки, като в Германия също има критики за подвеждане на клиентите.

Наскоро Теmu разкри, че се посещава от 75 милиона европейци всеки месец, а съгласно Зaĸoнa зa цифpoвитe ycлyги (DЅА) нa Eвpoпeйcĸия cъюз ĸoмпaниитe c пoвeчe oт 45 миллиoнa пoтpeбитeли ca oбoзнaчeни ĸaтo мнoгo гoлeми oнлaйн плaтфopми (VLОР) и oт тяx ce изиcĸвa дa нaпpaвят пoвeчe зa бopбa c нeзaĸoннoтo и вpeднo cъдъpжaниe, ĸaĸтo и c фaлшивитe пpoдyĸти нa cвoитe платформи.

Противоречивата, но процъфтяваща китайска компания е обект на регулаторни проверки, а Shein, онлайн магазинът за бърза мода, е под прицела на Европейската комисия, като е заподозрян в незаконно и вредно онлайн съдържание, пише Bloomberg, цитиран от редица европейски медии. В Румъния действията на ANPC (националния орган за защита на потребителите) се фокусират върху възможни нелоялни търговски практики на Теmu и Shein, отношенията с потребителите, които могат да изкривят по същество тяхното икономическо поведение, потенциални нарушения на законодателството за безопасност на продуктите и защита на потребителите (неавтентични отстъпки) и агресивни търговски практики.

В Унгария GVH (националния орган за защита на конкуренцията) обяви през м. март, че започва разследване срещу Whaleco Technology Limited, европейския оператор на Temu, за нелоялни търговски практики и измама на потребителите по повод сигнали за агресивни търговски практики на платформата. Whaleco Technology Limited, компания, регистрирана в Ирландия, е разследвана за посочване на цени и промоционални практики на своя уебсайт и чрез мобилното приложение Temu, които може да са подвеждащи за потребителите. Компанията рекламира отстъпки от „до 95%“ (или повече) за определени продуктови категории, но такава отстъпка не се открива в резултатите при кликване върху категорията. GVH отбеляза, че компанията, в контекста на своите промоционални оферти за продукти, налични на нейния уебсайт и мобилно приложение, показва съобщения по време на процеса на покупка, които притискат клиентите, например: „остават само 4“, „почти изчерпани“ , „купено преди 1 минута“, „Побързайте! Повече от x души са добавили този продукт в количката си“ и др. Тези съобщения, чрез тяхното съдържание и визуално представяне, могат да имат цялостен ефект на подтикване и психологически натиск върху потребителите да вземат решение да закупят продукта.

Съвет към клиентите, които купуват онлайн от тези сайтове, е да се информират внимателно преди да закупят продукт – за неговите характеристики, показани цени, разходи за доставка, информация за търговеца или налични методи на плащане. Търговецът е длъжен да предоставя коректна и пълна информация на уебсайта си относно: неговите идентификационни данни (име, пощенски и електронен адрес, телефонен номер, регистрационен номер в регистъра на търговските дружества и др.), съществените характеристики на продукта, цената с включени всички данъци, такси за доставка, ако има такива, начини на плащане и доставка; срока на валидност на предложението или цената; наличието и начина на упражняване на правото за едностранно прекратяване на договора.