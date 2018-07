Мъск изпрати свои инженери да помогнат за спасяването на децата в Тайланд

Предприемачът милиардер Илън Мъск изпрати инженери, работещи в компаниите му SpaceX и Boring Company, в Тайланд, където те ще се включат в спасителната операция на 12 деца и треньора им по футбол, които близо две седмици са блокирани в пещера.

Boring Company се занимава с прокопаване на тунели за свърхбързи транспортни системи и нейните специалисти вероятно биха били от полза в акцията.

В профила си в Twitter Мъск предложи да бъде създадена подводна тръба, която да бъде вкарана в пещерата, за да излязат децата по нея.

Maybe worth trying: insert a 1m diameter nylon tube (or shorter set of tubes for most difficult sections) through cave network & inflate with air like a bouncy castle. Should create an air tunnel underwater against cave roof & auto-conform to odd shapes like the 70cm hole.