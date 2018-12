Продадоха на търг "Грешната Мадона с големите бомби" от "Ало, ало" (Снимка)

Помните ли комедийния сериал "Ало, ало"? Основна сюжетна линия в повечето епизоди бяха опитите на героите да се сдобият с ценната картина "Грешната Мадона с големите бомби". А сега картината-реквизит, използвана за сцените, бе продадена на търг за сумата от 15 000 паунда, предава BBC.

Любопитно е, че купувачът е от Нувион във Франция - селището, където се развиваше и действието в сериала.

На търга картината беше представена като "рядка и важна част от историята на британските комедийни сериали". Това беше едно от малкото запазени копия на картината, което е оцеляло след всичките сезони на „Ало, Ало“.

"Бях поразен колко голям интерес имаше към този търг. 15 000 паунда за телевизионен реквизит е просто фантастична цена. Повечето реални произведения на изкуството от стари майстори не могат да достигнат тази сума на търг", обясни Анди Стоу от аукционната къща Ireland Bristol.

В сериала "Грешната Мадона с големите бомби" многократно сменяше собствениците си, като бе скривана в салами, рамки, панталони и къде ли не.

Комедията "Ало, ало" се развиваше през Втората световна война в окупирано от германците френско селце. Тя иронизираше почти всички страни във войната, включително Френската съпротива.

A piece of tv history!



Up for auction in #Bristol today - the actual Fallen Madonna with the Big Boobies...



Can you say "boobies" on Twitter?#alloallo pic.twitter.com/kk6aKuvAX6