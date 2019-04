Рекорд: Направиха пица със 154 вида сирена (СНИМКА)

Любители на пицата и сиренето, имаме добра новина за вас! Създадена бе пица с рекорден брой различни сирена - цели 154. Рекордът е дело на Джони ди Франческо, който има верига ресторанти в Мелбърн, Австралия, става ясно от сайта на Световните рекордни на Гинес.

Предишното постижение било със 111 вида сирена, но Джони вярвал, че може да го надмине, тъй като самият той пък вече бил правил пица с 99 сирена. Вдъхновението му дошло от филма от 2014 г. "The Mutant Ninja Turtles", където една от костенурките нинджа, Донатело, казва, че пица с 99 сирена е "кулинарно невъзможна".

"Знаех, че пица със 154 сирена ще е предизвикателство. Трябваше да внимаваме всяко парченце да е на достатъчно разстояние от другите и да подчертава вкуса им. Сирената включват горгонзола, пекорина, чедар, гауда и много, много други", разказва ди Франческо.

Специалитетът се приел много добре от клиентите му. За пет дни след включването ѝ менюто пицата била поръчана близо 800 пъти.

Look: Record-setting pizza has 154 varieties of cheese https://t.co/cEwzJWDStg pic.twitter.com/PQ4opoI574