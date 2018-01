Романтична комедия размаза "Междузвездни войни" в китайския боксофис

Последният филм от сагата "Междузвездни войни" не успя да заеме лидерско място в боксофиса на Китай - вместо това там застана местна романтична комедия.

Информацията е любопитна, тъй като в останалата част от света американската лента имаше страхотни успехи във финансово отношение.

Само в премиерния уикенд приходите бяха 450 млн. долара. В Китай в премиерния уикенд те се равняваха само на 28 млн., сочат данни на Box Office Mojo.

На първо място в Поднебесната империя в седмицата до 7 януари е романтичният "The Ex-File: The Return of the Exes", който дори не е нов за кината - върти се от края на 2017 г.

Предполага се, че късната премиера на "Междузвездни войни: Последните джедаи" в Китай е причината за слабия резултат, тъй като филмът вече е изтекъл по пиратските сайтове. Има обаче и друго - сагата никога не е била особено популярна сред китайците. Вманиачените по нея фенове там просто са много по-малко.

Редактор: Деница Райкова