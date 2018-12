Слънцето залезе в този град и ще изгрее отново чак през януари

В неделя, 2 декември, един град видя последния си изгрев за следващите 65 дни.

Уткиагвик (старо име - Бароу) в щата Аляска е най-северният град на САЩ. Следващият път, когато слънцето ще изгрее там, ще бъде в края на януари.

Дотогава там ще е паднала полярна нощ - период на тъмнина през зимата, с който трябва да се справят населените места в полярния кръг.

Всъщност трябва да се уточни, че Уткиагвик ще преживее т.нар "граждански здрач", който се наблюдава, когато Слънцето е между 0 и 6° под хоризонта и при който има слаба светлина, позволяваща да се различават обекти навън. Дори тази светлина обаче ще е налична само за три часа.

В градчето живеят 4400 души, включително коренно население. Има и няколко изследователски станции.

След като изминат 65-те дни без изгрев, за жителите предстоят 80 дни без залез на слънцето.

