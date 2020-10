Един от най-известните модни дизайнери – Кензо Такада почина от коронавирус. Създателят на модната марка KENZO е издъхнал в болница в Париж на 81-годишна възраст. Тъжната вест потвърди говорител на модната компания, цитиран от френски медии.

AN ODE TO OUR FOUNDER 🙏🏻🖤

It is with immense sadness that KENZO has learned of the passing of our founder, Kenzo Takada. For half a century, Mr. Takada has been an emblematic personality in the fashion industry - always infusing creativity and color into the world. [...]