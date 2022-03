Експлозията на Jack and Jones

248

Jack and Jones, е марка с модерен акцент, произвеждаща ежедневно облекло с основни линии на деним за мъже. Всеизвестна и позната на висчки, марката печели сърцата на мнозина още от минали години.

Снимка : freepik.com

История

Историята на бранда Jack and Jones, започва през 1989 година, Дания. Датската компания Bestseller, изпраща скромна и внимателно подбрана колекция, за младите мъже директно на огромната сцена в Осло. Колекцията се приема повече от добре, тъй като надхвърля всички очаквания и марката става факт.

Jack and Jones, е един от водещите и успешни производители на мъжки облекла. Бранда притежава хиляда магазини над 40 страни по цял свят, също така успешно се продават от хиляди партньори из цялата планета.

Тъй като, все още денима се счита за гръбнака на бранда, те продължават да очароват с висококачествена изработка и дизайн на дънки за мъже.

Дрехите Jack and Jones, са подходящи за всеки един сезон – създават се оригинални визии от иновативни и различни платове тениски и ризи, във всякакви цветове или с прибавени елементи , популярни в конкретния момент на представяне на колекцията . Точно за тази серия дрехи Jack and Jones, компанията развива дейност в близко съдружие с малък брой отдадени на това, което правят снабдители, които дават максимално добра изработка на крайния продукт . Благодарение на колективните им усилия , дрехите Jack and Jones се превръщат в неделима част от облеклото на всеки човек , валидни за какъвто и да е случай.

В днешно време, Jack and Jones е определен и представен от 5 уникални бранда:

JACK & JONES VINTAGE CLOTHING

PREMIUM by JACK & JONES

ORIGINALS by JACK & JONES

CORE by JACK & JONES

JACK & JONES TECH

Те са проектирани от независими дизайнерски екипи, всеки един от тях - с тяхна собствена идея, разбиране и дизайн. Те всички предлагат пълна гама от дрехи, аксесоари и обувки за мъже, за всеки повод.

Снимка : freepik.com

JACK & JONES VINTAGE CLOTHING

Изключителни майстори, горди с производството на висококачествени продукти. Те съживяват автентичните винтидж модели, правят отново избелените модели (сякаш преминали многократно през пералнята) и кръпките. Те сами по името си се свързват с един специфичен времеви период, а изработката им се стреми да хване неподправената душа на дънковото облекло.

С почит към традициите в тази област , дрехите Jack and Jones Vintage Clothing представляват облекла , които ще допълват аутфита на смелите мъжки личности , които предпочитат рок-енд-рола и почитатели на традиционното за това време.

PREMIUM BY JACK & JONES

Те се характеризират с класически стил бляскави дрехи и артикули, известни, като "икони". Добре познатата класика е съчетана с актуални акценти, от модни тенденции.

ORIGINALS by JACK & JONES

Вдъхновен от поп културата на града - стила е доста различен и лъхащ на радост, вдъхновен от най-съвременните течения. Високо качество комбинирано от цветови гами и начини на обличане, които предоставят шанса да се пресъздаде всяка визия по начин, който предпочитаме. Дръзки и смели, ORIGINALS by JACK & JONES, са за онези, които не се страхуват да се откроят от останалите.

CORE by JACK & JONES

Тази линия ще успее да ни телепортира в уличната култура на града, Типични за тези дрехи са многото изображения, които наподобяват улични рисунки и иновативни орнаменти. Материите, които са използвани са висококачествени, а основните цветови палитри - изчистени, за да могат орнаментите да изпъкнат максимално.

Тази колекция съчетава всекидневната и формалната визия чрез продукти , като „anti-fit“ дънки, тениски с изобразени картинки, характеризиращи културата на улицата, суитшърти , обувки и тънки пуловери.

JACK & JONES TECH

Тук комфорта е от най-голямо значение, без да се пренебрегва високото качество. На прицел са точно онези спортни дрехи, които биха заинтригували всекиго. Провокирани от активния начин на живот, в същото време в хармония с модата и спортно елегантния стил. JACK & JONES TECH, са подходящи за представителите на мъжкия пол, които държат на качеството и комфорта, обичат да спортуват , но не са готови да направят компромис със стилната визия.