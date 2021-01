Кралица Елизабет II и съпругът ѝ се ваксинираха срещу Covid-19

Британската кралица Елизабет Втора и съпругът ѝ, херцогът на Единбург Филип, бяха ваксинирани срещу COVID-19, съобщи Бъкингамският дворец, цитиран от световните агенции.

BREAKING: Buckingham Palace just announced that both The Queen and The Duke of Edinburgh have today been given the coronavirus vaccine.

At ages 94 and 99 they are are in the high risk category.

The usually “private medical matter” is being shared to prevent further speculation pic.twitter.com/ldkqY7kcSv