Марая Кери пуска собствена марка ликьор

220

Марая Кери се присъедини към списъка на знаменитостите със собствена марка алкохолни напитки. Марая Кери печели огромна сума от All I Want for Christmas Is You всяка година

Певицата, известна главно с любовните си хитове, пусна на пазара ирландския ликьор Black Irish, усилието за което, според думите ѝ, ѝ е отнело две години. Той се предлага в три различни вкуса: като оригинален ирландски ликьор, с вкус на бял шоколад и с вкус на солен карамел.

Името на ликьора е вдъхновено от корените на певицата, защото майка й е родом от Ирландия, а предците на баща й са от Венецуела, предаде БГНЕС. Колко пари печели всяка година Марая Кери от въртенето на All I Want For Christmans Is You

Марая разкрива, че ликьорът е направен в Ирландия от смес от старо ирландско уиски и първокласни млечни продукти от ирландски ферми, а най-добрият белгийски шоколад е използван за ликьора от бял шоколад.