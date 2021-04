Напусна ни рапърът DMX

1877

Легендарният американски рапър DMX почина на 50-годишна възраст, съобщи говорител на семейството му.

Известният рапър е бил приет в болница на 2-ри април тази година след вероятна свръхдоза наркотици и последвал инфаркт, който е претърпял в дома си в Уайт Плейнс, Ню Йорк.

"Изключително ни е тежко да обявим днес, че нашият любим DMX с рождено име Ърл Симънс ни напусна на 50-годишна възраст в болницата Уайт Плейнс, заобиколен от семейството му, докато той беше на животоподдържащи системи през последните няколко дни. Ърл беше войн, който се бори до края. Той обичаше семейството си с цялото си сърце и оценяваме времето, което прекарахме с него. Музиката на Ърл вдъхнови безброй фенове по света и неговото наследство ще живее вечно", се казва в изявление на семейството на изпълнителя.

Семейството на DMX благодари за подкрепата и съпричастността, но моли за разбиране и уважение към личната им мъка.

DMX (рождено име Ърл Симънс) прекарва бурно детство в неблагоприятна семейна среда и след това в сиропиталища и поправителни институции. Някъде в този период той решава да пише музика и свързва с продуцента Реди Рон.

Рапърът често имаше проблеми със закона, лежа и почти година в затвора заради укриване на данъци. Остави множество хитове, които завинаги ще останат в историята на рап музиката: "Party Up (Up in Here), "What's my name"?", "We Right Here", "Who We Be", "Where the Hood At?", "X Gon' Give It to Ya" и много други и участва в дуети с някои от най-известните изпълнители: Method Man, Redman, Puff Daddy/P.Diddy, Nas, Ja Rule, Jay-Z, Sisqo и т.н.

Редом с успешните му албуми (албумът от 1999 г. ...And Then There Was X става мултиплатинен), той участва във филмите "Бели", "Ромео трябва да умре", "От люлка до гроб", "Открити рани" и други.