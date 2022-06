Прочутият Робърт Колеж още е най-елитното училище в Истанбул

Легендарният Робърт Колеж все още е най-скъпото и елитно училище в Истанбул. Желаещите да посещават знаменитата гимназия трябва да платят годишна такса от около 294 000 турски лири (17 750 долара), съобщава турският всекидневник Milliyet. "Семействата трябва да платят почти цяло състояние, за да изпратят децата си в частни училища", пише вестникът.

Цифрите го потвърждават. Годишната такса за обучение в Deutsche Schule Istanbul, чието турско име е Алман Лисези, е около 126 000 лири (над 7600 долара). За да учите в Saint Joseph Istanbul, трябва да платите около 165 000 лири (близо 10 000 долара), а в Saint Michel Istanbul ще ви струва около 169 000 лири (10 200 долара). Таксата за Австрийската гимназия "Свети Георги" в Истанбул е около 105 000 лири (6339 долара).

Istanbul American Robert High School, известен като Робърт Колеж, запазва първото си място сред най-елитните и скъпи училища в турския мегаполис. През учебната 2021-2022 г. годишната такса за обучение на училището е 130 000 лири (7848 долара). Семействата на учениците, отседнали в общежитието на училището и избрали да платят общата цена на 10 вноски, трябва да платят общо 216 000 лири (13 040 долара).

