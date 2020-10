Сбогом, Джеймс Бонд: Почина великият Шон Конъри

Отиде си една от легендите на киното – Сър Шон Конъри. Шотландският актьор, който първи влезе в ролята на британския шпионин Джеймс Бонд, е починал на 90-годишна възраст, съобщават от семейството му. По информация на BBC Конъри е починал през нощта в съня си, докато е бил на Бахамските острови. В последно време е бил с влошено здраве. Отиде си "английският съсед" Бен Крос

Богатата му актьорска кариера продължава няколко десетилетия и е изпъстрена с многобройни награди: включително Оскар, две награди на британската филмова академия (БАФТА) и три Златни глобуса.

Незабравими остават ролите в му в "Недосегаемите", "Шотландски боец", "Индиана Джоунс: Последният кръстоносен поход", "Името на розата". Заслужават внимание и превъплъщенията му в "Първият рицар", където играе ролята на крал Артур, "Скалата", "На лов за Червения октомври", "Лигата на необикновените", "Големият влаков обир","Да откриеш Форестър", "Клопка".

Мнозина го считат за най-добрия актьор, играл ролята на Агент 007 в дългогодишната поредица. Конъри се превъплъщава в британския специален агент цели 7 пъти.

През 1988 г. печели Оскар за ролята си на ирландското ченге Джим Малоун във филма на Брайън де Палма "Недосегаемите". През 2000 г. Конъри е посветен в рицарство от Кралица Елизабет II.

Роден и израснал в негостоприемния район Фаунтин бридж на шотландската столица Единбург, Конъри напуска училище на 14, за да работи като млекар. Впоследствие служи в британските Кралски военноморски сили, занимава се с бодибилдинг и става модел, като дори участва в конкурса Мистър Вселена през 1953 г.

Започва с малки роли в театри и ТВ програми, преди да пробие в голямото кино. На 30 печели кастинг за ролята на Джеймс Бонд в първия филм от поредицата "Доктор Но", а лентата постига огромен успех. Именно тази поредица му гарантира статут на звезда.

