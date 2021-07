619

Популярната игра "Стани богат" се завръща на екран – тя ще стане част от програмата на bTV през есента. След 2-годишно прекъсване и навръх своя 20-годишен юбилей в България, най-рейтинговата телевизионна игра отново ще се излъчва у нас. Водещ щe бъдe aктьoрът Михaил Билaлoв, кoйтo нaшумя кaтo мaфиoтa Джaрo oт кримиceриaлa "Пoд прикритиe", съобщиха от bTV Media Group.

Голямата награда в шоуто ще остане 100 000 лв., но ще има промени в регламента, така че развлекателната ТВ игра да има съвременен облик, разкриват от медията. "Стани богат" ще се излъчва в делничните дни, но точният час още не е известен. Освен в ефира на bTV, предаването ще бъде достъпно и на онлайн платформите на bTV Media Group.

"Развълнувани сме, че имаме възможността да предложим на нашите зрители най-популярната телевизионна игра за знания в света – "Стани богат". Това уникално шоу – вечна класика и неизменен рейтингов фаворит – ще заеме достойното си място в програмната схема на bTV, с което не само откликваме на нуждата от качествено и обогатяващо аудиторията съдържание, но и правим поредна стъпка към утвърждаването на телевизията като дом на най-популярните и завладяващи световни формати в България", коментира Христо Хаджитанев, директор "Програма" в bTV Media Group.

"Стани богат" съчетава комерсиалната атрактивност на зрелището с възможността за интелектуално обогатяване на зрителите, което го превръща в отличен избор за една национална търговска телевизия, която подхожда с внимание и отговорност към нуждите и интересите на многобройната си аудитория", обяснява Хаджитанев в интервю за вестник "24 часа". Преди да акостира в bTV, той беше главен редактор на предаването, докато то се излъчваше по БНТ1.

Любимо предаване на българите

"Стани богат" е първият международен ТВ формат, реализиран в България, и е версия на британския оригинал Who Wants To Be A Millionaire. Той стартира на 12 май 2001 г. и бързо се налага като един от най-обичаните в българския ефир. През годините се развива непрестанно и днес е символ на качествено ТВ съдържание и гарантирано забавление чрез споделяне на знание.

Най-дълъг "стаж" забавното предаване имаше в Нова телевизия, където бе излъчвано в продължение на цели 13 години (2001-2014), а водещ неизменно бе Ники Кънчев. В този период "Стани богат" и неговия забавен водещ спечелиха сърцата на ТВ аудиторията в България.

Популярната телевизионна игра за последно се излъчваше по БНТ, но беше свалена от екран през лятото на 2019 г. "Стани богат" се оказа твърде скъпа за обществената телевизия, сумите бяха намалени, а излъчването ѝ по БНТ ще се запомни главно с няколко участници с откровено нелепо поведение. "Чудя се дали да не прекръстим "Стани богат" на "Стани за смях", коментира във Facebook тогавашният програмен директор на БНТ1 Емил Кошлуков.

Любопитни факти за "Стани богат"

"Стани богат" ненапразно е най-успешната ТВ игра в световен мащаб от появата си на 4 септември 1998 г. в Англия. Малцина знаят, че форматът, създаден от Дейвид Бригс, Майк Уайтхил и Стивън Найт първо е реализиран като радио игра. Телевизионната версия на шоуто е изключително популярна, защото изпитва интелектуалните качества на участниците си, а зрителите научават интересни факти.

Нагледно това бе показано от режисьора Дани Бойл във филма му "Беднякът милионер" (2008), спечелил 8 награди "Оскар". В него на стола на богатството сяда сиракът Джамал Малик от Мумбай, който успява да отговори на всички въпроси. Те според правилата на играта се усложняват с всяко следващо ниво дотолкова, че всеки победител в "Стани богат" става национално известен заради знанията си.