Туркменистан ще затвори Вратата към ада

Туркменистан ще търси начин да затвори чудноватата "Врата към ада", с която страната е известна по целия свят. Кратерът Дарваза, в който има големи запаси от природен газ, гори от над 5 десетилетия. В тази държава токът, водата и газът са безплатни. Но скоро това ще се промени

Заповедта за затварянето на прочутия феномен идва от най-високо ниво. Президентът и върховен лидер на Туркменистан Гурбангули Бердимухамедов лично разпореди да се потуши огъня в горящия кратер. "Губим ценни природни ресурси, за които бихме могли да получим значителни печалби и да ги използваме за подобряване на благосъстоянието на нашия народ", каза президентът в телевизионно обръщение. Той инструктира държавните служители да "намерят решение за гасене на пожара".

Photographers capture the stunning image of the #Darvaza gas crater, known locally as the "Door to Hell", which is thought to have been burning continuously since 1971 in Derweze, #Turkmenistan pic.twitter.com/HAH6IGqPfk