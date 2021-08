Риана официално стана милиардерка

375

Риана вече официално е милиардерка и най-богатата певица в света. Изпълнителката на хитовете "Umbrella" и "Love the Way You Lie" е вторият най-богат артист след Опра Уинфри. Това са 5-те най-богати певици в света

Състоянието на поп певицата се оценява на 1,7 милиарда долара, което я прави най-богатата певица в света, но музиката не е основният източник на богатството й, съобщи списание Forbes.

По-голямата част от богатството на родената в Барбадос певица от 1,4 милиарда долара идва от линията Fenty Beauty, която е кръстена на истинското й име Робин Фенти. Останалата част от богатството на Риана идва от участието й в Savage x Fenty за бельо и приходите, които печели като певица и актриса, предаде БГНЕС. Риана е най-продаващата знаменитост

Козметичната компания на Риана, половината от която е собственост на LVMH, е известна с широката си гама от пудри, съдържащи 50 тона цвят на кожата, включително тъмни тонове. Това беше рядкост в годината, в която компанията стартира - 2017 г. В резултат на това компанията на Риана се превърна в една от най-известните и поддържани компании в света.