EGT - голямо разнообразие от казино игри

EGT Interactive е доставчик на софтуер за много онлайн казина. Компанията започва дейност през 2002 г. и е базирана в София. Името EGT означава "Euro Games Technology". През годините EGT се превърна във водещ доставчик.

Предлагането на онлайн хазартни игри с най-високо качество е неизменна цел на EGT. Доставчикът полага много усилия в разработването им, поради което се отличава от конкуренцията. За да направи игрите хит сред геймърите, компанията поставя потребителя на първо място на всеки етап от процеса на проектиране.

EGT първоначално произвежда стационарни игрални машини за казина и места за забавление. През последните години компанията започна да разработва и онлайн версии на своите слот машини. Когато създава своите онлайн слотове, EGT се придържа към класическия им вид, без да избира основно надграждане. Машините на компанията се предлагат в близо 70 страни по света. Екипът на EGT се състои от над 140 служители, а организацията има над 150 игри в портфолиото си.

Какво прави EGT игрите популярни

Една от основните причини игрите на EGT да са толкова популярни е, че са базирани на стационарни игри. Те са идеални за всеки, който търси класическо казино изживяване, без да напуска дома. От друга страна, много от игрите, направени от EGT, са оригинални творения, които не са базирани на нито една настолна игра. Физическите слот машини EGT и други видове игри са се доказали като популярни в казината и местата за забавление, така че не е изненада, че техните онлайн версии също са популярни.

Важно е, че EGT има функция за прогресивен джакпот, който може да бъде теглен от всяка слот машина. Джакпот функцията се задейства на случаен принцип след всяко завъртане или при изплащане на печалбите. Тази функция може да бъде рандомизирана, дори ако вашето завъртане не спечели. Колкото по-висок е вашият залог, толкова по-вероятно е да получите тази функция.

Ако изберете функцията Джакпот, имате шанс да спечелите един от четирите прогресивни джакпота. Начинът, по който работи тази функция, е много прост: имате 12 карти, от които да избирате, и когато успеете да сравните три карти от една и съща боя, ще спечелите парична награда. Има един прогресивен джакпот за всеки от четирите цвята. Който и цвят да изберете, ще спечелите парична награда.

Колекция от игри на EGT

EGT предлага голямо разнообразие от казино игри.

Можете да намерите игри с много теми, вариращи от древен Египет и подводните светове до митични дракони и хора с магически сили. Някои от многото слотове, поддържани от EGT, са Jungle Adventure, Rise of Ra, 2 Dragons, Book of Magic, Coral Island, Game of Luck и др.

Ще намерите и няколко автомата за продажба на плодове като 20 Joker Reels, 30 Spicy Fruits и Extremely. Има и две дузини слотове на тема зарове, които работят точно като обикновените слотове, с изключение на това, че имат зарове като символи на барабаните. Повечето слот машини на доставчика имат от 10 до 20 печеливши линии; някои имат само 5, докато други имат 27, 40 или дори 100 реда. Както при повечето доставчици, вендинг машините съставляват по-голямата част от колекциите на EGT.

Игри на маса и игри с карти

Доставчикът е пуснал малък брой игри на маса и карти досега. В портфолиото му можете да намерите два вида рулетка, включително виртуална рулетка и европейска рулетка, както и три варианта на видео покер: Four of a Kind Bonus Poker, Joker Poker, Jacks или Better Poker.

Лотарийни игри

Лотарийните игри също могат да бъдат намерени сред игрите на EGT. Има четири популярни игри, включително 4 Digits, където печелите, ако изтеглите две до четири числа, и Lotto 6/42, която е мултиплейър лотарийна игра, при която избирате билети с шест до осем числа от 1 до 42. Има също classic Keno Universe, класическа игра на Keno, в която избирате десет числа от 1 до 80. Изтеглят се двадесет числа и колкото повече числа отговарят на вашия избор, толкова повече печелите. EGT предлага и играта Bingo 90, която е с 90 топки, а вие също имате шанса да спечелите допълнителна джакпот награда.