Почина един от шефовете на Oracle Марк Хърд

Съпредседателят на Oracle и бивш шеф на Hewlett-Packard (HP) Марк Хърд почина на 62-годишна възраст. Той беше в отпуск от септември, поради неуточнени здравословни проблеми.

Председателят на компанията Лари Елисън потвърди кончината му. "С дълбоко чувство на тъга и загуба казвам на всички тук в Oracle, че Марк Хърд почина рано тази сутрин", написа Елисън в имейл до служителите си.

"Oracle загуби блестящ и обичан лидер, който лично повлия на живота на толкова много от нас през десетилетието си в Oracle. На всички ще ни липсва острия ум на Марк и рядката му способност да анализира, опростява и разрешава проблемите бързо. На някои от нас ще ни липсва неговото приятелство и наставничество. На мен ще ми липсва неговата доброта и чувство за хумор", обяснява Елисън.

Хърд и Сафра Кац бяха назначени за изпълнителни директори на Oracle през септември 2014 г. Оттогава акциите на гиганта в базите данни се повишиха с около 37%.

Хърд беше главен изпълнителен директор на Hewlett Packard от 2005 до 2010 г., през които цената на акциите на компанията се вдигна повече от двойно. Но през мандата му имаше и доста проблеми.

Той се присъедини към Oracle като президент през 2010 г., след като подаде оставка от Hewlett Packard. През 2014 г. той зае поста на съ-изпълнителен директор, след като Лари Елисън се оттегли като изпълнителен директор, за да стане председател и главен технологичен директор.

По време на мандата на Хърд в Oracle, компанията се опита да направи съществена промяна, като започна да предоставя изчислителни услуги при поискване на компании, които се стремят да спестят от корпоративни центрове за данни. Amazon и Microsoft набраха скорост в тази област, докато Oracle изпитваше затруднения.

Редица технологични лидери и служители на компанията изказаха своите съболезнования за кончината на Хърд.

Saddened by the loss of Mark Hurd. He was a self-made success in the industry & presided over mega accomplishments. While we competed vigorously in the market, we enjoyed professional respect. My heartfelt prayers are with Mark’s family on this solemn day.