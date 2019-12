Сундар Пичай се превърна в най-големия шеф в Google

Главният изпълнителен директор на Google Сундар Пичай поема ръководството и на компанията майка на Google - корпорация Alphabet, предадоха световните агенции. Новината съобщиха основателите на Google Лари Пейдж и Сергей Брин.

Пейдж и Брин, които досега бяха съответно главен изпълнителен директор и президент на Alphabet, се оттеглят от ръководството на корпорацията, но остават членове на управителния ѝ съвет.

"Ако компанията беше човек, днес щеше да е 21-годишен младеж и щеше да е време да напусне гнездото. Смятаме, че е време да изпълним ролята на горди родители, които предлагат съвети и любов, но не упражняват досаден ежедневен контрол", отбелязаха в писмено изявление двамата създатели на Google.

Те искат да опростят управленската структура на технологичния гигант, той да се фокусира върху основния си бизнес (технологиите), който му носи все по-големи печалби.

В последните няколко години Пейдж и Брин постепенно се отдръпват от прякото ежедневно ръководене на компанията, като са делегирали част от задълженията си на други мениджъри. Но въпреки оттеглянето от управленските длъжности, контролният пакет акции на компанията продължава да е в техни ръце.

I’m excited about Alphabet’s long term focus on tackling big challenges through technology. Thanks to Larry & Sergey, we have a timeless mission, enduring values and a culture of collaboration & exploration - a strong foundation we’ll continue to build on https://t.co/tSVsaj4FsR