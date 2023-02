135

Американският президент Джо Байдън обяви нов пакет военна помощ за Украйна по време на своя изненадваща визита в украинската столица Киев. Той включва боеприпаси за HIMARS, системи Javelin, боеприпаси, противотанкови системи и системи за въздушно управление, в размер на около 500 млн. долара. Това посочи той на брифинг с украинския си колега Володимир Зеленски. Байдън коментира и ангажимент за доставката на над 700 танка, както и бронирани машини и артилерийски снаряди за Киев.

Зеленски посочи, че преговорите са „много ползотворни“ и посещението на Байдън ще повлияе на бойното поле и плановете за освобождение на страната. „Обсъдихме и въпроса за далекобойни ракети и оръжие, което преди не е доставяно на Украйна“, заяви украинският лидер. Той допълни, че с Джо Байдън са обсъдили още и трибунала за военни престъпления срещу Русия, както и формулата за мир от 10 точки на Украйна, включващи на главно изтеглянето на Русия от окупираните зони в Украйна, включително и Крим.

Зеленски обяви, че по-късно тази седмица мирният план на Украйна ще бъде обсъден и в ООН. Генералната асамблея на организацията ще гласува резолюция по повод година от началото на пълномащабната война.

2/4 - Zelenskyi made a statement about the importance of Bidens' support troughout the whole war. "I really appreciate that president Biden, and the American society from the very beginning of this tragedy and full-scale war has been together with us," Zelenskyi said. pic.twitter.com/XzF3RTW6fe — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 20, 2023

Връщайки се година назад, Джо Байдън посочи, че много добре помни първите минути от нападението на Русия, когато Зеленски го помолил да призове лидерите на света да подкрепят Украйна. „Една година по-късно Киев устоява, Украйна устоява, демокрацията устоява. САЩ стои зад вас, светът стои зад вас“, заяви американският президент. „Няма да забравя как ми казахте, че чувате взривове в задния си двор“, добави той.

В началото на визитата на Джо Байдън в Украйна беше обявена въздушна тревога. Кадри на телевизия „1+1“ показват Байдън и украинския му колега на Михайловския площад в Киев на фона на сирените, предупреждаващи за опасност от ракетни удари.

Системите в украинската столица се включиха, след като Русия вдигна бомбардировачи МиГ-31, базирани в Беларус. Самолетите са въоръжени с ракети „Кинжал“, които не могат да бъдат прихванати от ПВО на Украйна. При вдигането на такъв самолет в Украйна се обявява въздушна тревога, уточнява УНИАН. Затова в цялата страна има такива предупреждения.

Joe Biden, the President of the United States 🇺🇸 is in Kyiv! pic.twitter.com/pIcHYk5A1B — Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) February 20, 2023

„Добре дошъл, президент Джо Байдън. Вашата визита е изключително важен знак за подкрепа към украинския народ“, написа във Facebook Зеленски.

По време на протоколните кадри преди двустранната среща на двамата лидери Зеленски коментира подкрепата, оказана от американския президент. „Смятам, че би било изключително важно да не оставяме никакво съмнение, че САЩ подкрепят Украйна във войната ѝ срещу бруталната агресия“, заяви Байдън, цитиран от Офиса на украинския президент.

„По-късно през седмицата САЩ ще обявят и допълнителни санкции срещу Русия. След това Байдън ще отпътува към Полша, където ще разговаря с президента Анждей Дуда и с други западни съюзници“, посочват от Белия дом. САЩ удря Русия с нови сериозни санкции

Biden: A year ago, on the same days, Zelensky and I spoke on the phone. He said he heard explosions - I won’t forget that.



I thought that Kyiv would not survive, neither would Ukraine. But a year later Kyiv endured, democracy endured, and the world endured. pic.twitter.com/IY9NDgRuad — Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) February 20, 2023

Очакваше се Джо Байдън да пристигне на посещение в Полша на 21 февруари и се коментираше, че вероятно ще се срещне и с украинския президент. За кратко Зеленски отби коментарите, като обясни, че не е получил покана да отиде в Полша.

През декември украинският президент беше в САЩ. Това беше първата му визита извън Украйна от началото на войната.

