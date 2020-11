Икономиката на Европа ще се възстанови по-бавно от очакваното

Възстановяването на европейската икономика ще бъде по-бавно, отколкото се очакваше. Това предупреди вицепрезидентът на Европейската комисия Валдис Домбровскис.

We all share the urgency of reaching a swift agreement on #NextGenerationEU with its Recovery and Resilience Facility.



Member States need to prepare and implement ambitious Plans with reforms and investments to support the recovery and transform their economies. #ECOFIN