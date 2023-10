Икономист от Харвард е новият носител на Нобеловата награда за икономика

Икономист от Харвардския университет получи Нобелова награда за икономически науки за 2023 г. Кралската шведска академия на науките връчи престижното отличие на американката Клодия Голдин на церемония в Стокхолм заради нейните разработки, „подобрили нашите разбирания за участието на жените на пазара на труда“, предава БТА.

Голдин ще получи награда на стойност 10 млн. шведски крони, или близо 900 000 долара

Нейните изследвания предоставят нови и често изненадващи прозрения за историческите и съвременните роли на жените на пазара на труда, обясняват от Кралската шведска академия на науките на официалната си страница.

Изследванията на Голдин обхващат широк спектър от теми, включително женската работна сила, разликата между доходите на половете, неравенството в доходите, технологичните промени, образованието и имиграцията.

