Кралското дружество за предотвратяване на злополуки отново отличи ТЕЦ AES Гълъбово със златна награда

Кралското дружество за предотвратяване на злополуки (The Royal Society for the Prevention of Accidents) присъди отново златна награда на ТЕЦ AES Гълъбово за постигнати отлични резултати по отношение на безопасността и здравето на работното място в периода от 1 януари до 31 декември 2023 г.

Кралското дружество за предотвратяване на злополуки е британска организация, която работи за превенцията на животозастрашаващи наранявания в резултат на инциденти. Наградите, които дружеството връчва, са сред най-престижните в света.

„Ние в AES винаги поставяме безопасността на първо място. Това означава, че прилагаме най-високи стандарти и по отношение на безопасните условия на труд, защото най-важно за нас е всеки наш служител да се прибере невредим при семейството си след края на работния ден“, заяви Оливие Маркет, президент на AES България, AES Индия, AES Йордания, AES Нидерландия.

Само в рамките на месец AES България получи една национална и две международни награди като признание за нейните отлично функциониращи системи и култура за здраве и безопасност на работното място, висок контрол на риска и изключително ниски нива на несъответствия и наранявания.