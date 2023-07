ОББ и ДЗИ с най-много награди на годишните b2b Media Awards

300

ОББ и ДЗИ, част от белгийската финансова група KBC, грабнаха цели девет отличия в различни категории на деветото издание на конкурса на b2b Media Awards.

С първа награда ОББ бе отличена в три категории. Призът „Бизнес сделка на годината“ за придобиването на местните дружества на Райфайзенбанк Интернешънъл от KBC Group беше безспорно висока оценка за най-предизвикателния проект във финансовия сектор през изминалата година. По повод това отличие Татяна Иванова, изпълнителен директор „Дигитализация, данни и операции“ на ОББ и иновационен лидер на KBC Group в България коментира: „За последните 15 години, откакто оперира в България, белгийската финансова група KBC е инвестирала 2,4 млрд. евро в придобиването и развитието на едни от най-значимите местни компании и проекти. Така Групата стана най-голямата интегрирана финансова група у нас и един от най-големите чуждестранни инвеститори в българската икономика. Тези мащаби и тази лидерска позиция ни задължават да предоставяме услуги и продукти с изключително качество и да работим по всеки свой проект, поставяйки фокус изцяло върху нуждите на клиента.“

ОББ взе приза и в категория „Инвеститор с визия“ за представянето на своята бизнес стратегия „П1рви“. Стратегията П1рви включва четири неотменни компонента: групата прилага неподражаем банково-застрахователен модел, има специален подход към всеки тип клиент, дигитализира продукти и услуги с приоритет, като запазва човешкия контакт и работи за устойчиво бъдеще.

Третото златно отличие е в категория “ESG проект”, където ОББ грабна приза с проекта си за Агро калкулатор. През 2022 г. ОББ разработи уникален за България дигитален инструмент за устойчивост в сектор Земеделие – ОББ Агро калкулатор на въглеродните емисии, който директно и напълно безплатно e достъпен на сайта на банката. Иновативната услуга позволява на всички земеделски производители, клиенти и неклиенти на финансовата институция, в няколко лесни стъпки да направят изчисление на въглеродния отпечатък на стопанствата си - парниковите газове от дейността им, в еквивалент на въглероден диоксид.

Втори места завоюваха Лидерската академия на ОББ, в категория „Проект с образователна насоченост в сферата на бизнеса“, KATE – дигиталният асистент в ОББ Мобайл – в категория „Технологична иновация на годината“ и Незабавните (blink) плащания, в категория „Иновативен проект / Иновативен дизайн“.

b2b Media Awards гласуваха трето място за ОББ в категория „Мобилна иновация”, където претендент беше приложението за мобилно банкиране ОББ Мобайл – All in one app – двигателят за дигитална трансформация на банката.

ДЗИ също взе своите заслужени награди – трето място в категория „Иновативна бизнес стратегия / бизнес трансформация“ за дигиталната трансформация и налагането на портала на компанията за индивидуални клиенти. Порталът е модерен и интуитивен сайт за закупуване на редица застрахователни продукти, без нуждата от посещение на офис, както и за бързо, удобно и навременно заявяване на щети по застраховки.

Мобилното приложение за здравословен живот Kaksi също взе трето място в категория „Иновативен продукт / услуга“. Кaksi е мобилно приложение, което съчетава функции за измерване на физическата активност, препоръчителни режими за тренировка и натоварване, достъп до запазване на час при лекари специалисти, възможност за сключване на застраховки онлайн, размяна на точки „ДЗИ перли“ за стоки и услуги на партниращи компании – магазини, ресторанти, фитнеси и др.

По повод отличията Милена Георгиева, директор „Дигитални проекти и трансформация“ в ДЗИ коментира: „Усилията на ДЗИ през последните години са съсредоточени в дигитализация и иновация. Ние работим, за да дадем на клиентите свобода и време. Свобода, за да изберат продукта, от който се нуждаят и да имат най-лесния достъп до него. Време, което им спестяваме предоставяйки тази услуга или продукт онлайн – без нужда да ги ангажираме излишно. За нас е важно клиентите да са доволни и да вървим заедно напред в последващите стъпки на дигиталната трансформация на компанията.“

И тази година конкурсът отличи най-добрите, устойчиви и иновативни компании. Журито разгледа и даде своята оценка за техните програми, проекти и стратегии, гъвкавост, иновативност, грижа за обществото и служителите, високи резултати и адаптивно и иновативно мислене в предизвикателна бизнес среда.