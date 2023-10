Стрийминг услугите са най-големият източник на приходи за композитори и автори на песни през 2022 г.

853

Стриймингът на музика е най-големия източник на приходи за композиторите и авторите на песни през 2022 година, като е помогнал за увеличаването на техните доходи от труда им с над една четвърт до общо 10.83 млрд. евро (11.44 млрд. долара), сочи доклад.

Дигиталните роялти приходи нарастват с близо 34% до 4.2 млрд. евро през 2022 година, тъй като все повече потребители се обръщат към музикалните и видео абонаментни платформи, сочи доклад на International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC), цитиран от Reuters.

След бума по време на пандемията приходите от стрийминга се удвоиха спрямо нивата си преди COVID и представляват 35% от общите средства отиващи за създателите на музика, надминавайки други източници като телевизията и радиото.

Роялти плащанията от сектора на изпълненията на живо - включително концерти, изложби и театри, са се повишили с 69.9% до 2.68 млрд. евро през 2022 г., но остават под нивата от 2019 г. от около 7.9% след срива по време на пандемията.

В доклада се казва, че развлеченията на живо са продължили да се възстановяват през 2023 г. и може да надминат нивата отпреди пандемията.

Той обаче предупреди, че перспективите след 2023 г. са несигурни поради опасения относно потребителските разходи и затягането на бюджетите за турнета на артистите.

По-рано тази седмица гигантът за стрийминг на музика Spotify отчете ръст от 26% в броя на своите месечни активни потребители до 574 милиона през третото тримесечие, надминавайки собствените си очаквания и прогнозите на анализаторите от 565.7 милиона.

Президентът на CISAC Бьорн Улвеус, един от основателите на шведската музикална група ABBA, казва, че изкуственият интелект може да окаже влияние върху печалбите на индустрията в бъдеще.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

Netflix планира да повиши цената на стрийминг услугата си

Spotify съкращава стотици работни места в подразделението за подкасти

Задава се нов стрийминг гигант за 150 млрд. долара