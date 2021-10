Трима американски учени си поделят Нобеловата награда за икономика

Трима икономисти, работещи в САЩ, спечелиха Нобеловата награда за икономика за 2021 г. за работата им по постигане на заключения от непреднамерени експерименти или така наречените "естествени експерименти", съобщава Associated Press.

Дейвид Кард от Калифорнийския университет в Бъркли получи половината от наградата за "емпиричния му принос към икономиката на труда", а другата половина беше споделена от Джошуа Ангрист от Масачузетския технологичен институт и Гуидо Имбенс от Станфордския университет за "методологичния им принос към анализа на причинно-следствените връзки".

