Русия измисли алтернатива на Coca-Cola, Fanta и Sprite

Руски производител на напитки представи нова гама от безалкохолни напитки, за да замени емблематичните марки, които напуснаха руския пазар след нахлуването в Украйна. Вместо Coca-Cola, Fanta и Sprite, руснаците ще могат да избират между CoolCola, Fancy и Street, съобщи руският производител на напитки "Очаково".

Трите световни марки газирани напитки до голяма степен отсъстваха от руските магазини, след като The Coca-Cola Company спря бизнеса си в Русия през март. Макар че продуктите на Coca-Cola все още могат да бъдат намерени в магазините, цените са се повишили с около 200% след спирането.

CoolCola има "емблематичния вкус на кола", твърдят от руската компания. А бутилките на марката Fancy с вкус на портокал и Street с лимон и лайм имитират дизайна и цветовете на Fanta и Sprite, пише Moscow Times.

Another design from the Moscow factory Ochakovo. Here they added a blue color to the CoolCola label, with reference to Pepsi. The manufacturer does not hesitate to write "the iconic taste of Coke/Cola" and "the recognizable taste of Fanta" on the website. pic.twitter.com/z3dgzne09k