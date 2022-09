Всеки пети гражданин на Европейския съюз е застрашен от изпадане в бедност или социално изключване. Това показват данни на европейската статистическа служба Eurostat.

През 2021 г. 95,4 млн. души в ЕС – 21,7% от населението, са били изложени на риск от бедност или социално изключване, т.е. са живеели в домакинства с поне един от следните рискове – от бедност, от значителни материални и социални лишения и/или обитават домакинства с много ниска работна интензивност. Всеки пети в България живее под прага на бедност

Рискът от бедност или социално изключване варира в различните страни членки. Най-голям е делът на застрашените по този показател хора в Румъния – 34%. България заема второ място в ЕС по дял от населението в риск, като отчита сходни резултати с Гърция и Испания (по 28%). Това означава, че почти всеки трети у нас е в риск от бедност. Вижте кой е най-бедният град в България

Най-нисък пък е процентът в Чехия – 11%, следваната от Словения (13%) и Финландия (14%).

Спрямо предходната година, хората в риск от бедност и социално изключване минимално нарастват. За сравнение, през 2020 г. в риск са били 94,8 млн. души или 21,6% от населението на ЕС. Бедните у нас достигат 1.6 млн. души

От общо 95,4 млн. души в риск, около 5,9 млн. души или 1,3%, живеят в домакинства, изложени едновременно и на трите признака за изпадане в бедност. 73,7 млн. души живеят в домакинства, изложени на риск от бедност, докато 27 млн. души изпитват сериозни материални и социални лишения. 29,3 млн. души живеят в домакинства с нисък трудов интензитет.

