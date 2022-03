Един от най-големите оператори на фериботи във Великобритания P&O Ferries си навлече гнева на мнозина, след като съкрати по скандален начин 800 свои служители с идеята да ги замени с по-евтини работници.

На служителите е съобщено тази сутрин чрез видеообаждане по Zoom, че днес е последният им работен ден. Повечето са били шокирани, други са били отчаяни, а някои са отказали да напуснат работните си места в знак на протест и са били отстранени насила. "Всичко, което е получихме, беше триминутно предварително записано съобщение, че сме без работа. Нищо друго", разказват потърпевши пред BBC.

Говорител на P&O каза, че фирмата трябва да съкрати 800 от служителите си, тъй като е отчела загуби от 100 милиона паунда на годишна база. Според компанията това е "трудно" решение, но без промените "бизнесът няма да бъде жизнеспособен".

P&O Ferries services are unable to run for the next few days. We are advising travellers of alternative arrangements. We will update this feed every 30 mins with the operational situation.