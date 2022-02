Летището в Дубай отново е шампион по международни полети

Основното летище на Дубай е запазило лидерската си позиция като най-натовареното за международни полети, като през него миналата година са преминали около 29 милиона пътници, предаде Associated Press.

Данните за посетителите през 2021 г. са окуражаващи за ориентираната към туризма икономика на Дубай, който се смята за важна връзка между Изтока и Запада. Цифрите доказват, че международните пътувания са се увеличили, след като пандемията от коронавируса доведе до безпрецедентни глобални локдауни и затваряне на граници през 2020 г. Трафикът на международното летище в Дубай е нараснал с 12 на сто миналата година спрямо 2020 г., когато броят на пътниците е бил 26 милиона души.

Дори с 29,1 милиона пътници, преминали през международното летище на Дубай (DXB), цифрата е твърде далеч от предпандемичния годишен трафик от 86,4 милиона души, регистриран на летището през 2019 г. Летището в Дубай е обслужило 89 млн. пътници за година

Малко над 70 на сто от данните за пътникопотока на летището в Дубай миналата година са от пристигащи, като по-голямата част вероятно са местни, пътуващи до и от емирството. Преди пандемията половината от всички пътници са преминавали транзитно през Дубай.

Главният изпълнителен директор на летищата в Дубай Пол Грифитс заяви, че международното летище в емирството очаква тази година през него да преминат 57 милиона пътници, а предпандемичните равнища да бъдат достигнати до 2024 г.

Дубай свърши много добра работа, за да върне доверието на пътниците. Той е безопасен град, който да посетите за почивка или по бизнес. Смятам, че актуалните тенденции на възстановяване всъщност са много окуражителни, коментира Грифитс.

