Румъния стартира търг за покупката на 16 електрически локомотива на обща стойност до 1,04 милиарда леи (210 милиона евро).

Придобиването на новите локомотиви е част от румънския план за възстановяване и устойчивост в рамките на целите, свързани с устойчивия транспорт. Стойността на обществената поръчка варира между 702,5 млн. леи (146,8 млн. евро) и 1,04 млрд. леи (210 млн. евро), които страната ще получи като безвъзмездно финансиране от ЕС.

Всеки локомотив ще може да развива максимална скорост между 160 км/ч и 200 км/ч и ще може да тегли до 16 пътнически вагона. Срокът на договорите е 275 месеца или почти 23 години. Крайният срок за подаване на оферти в търга е 21 ноември.

Проектът се ръководи от Органа за реформа на железопътния транспорт, който от 2016 г. работи като инвестиционна агенция под шапката на Министерството на транспорта.

Инвестицията ще допринесе за увеличаване на мобилността около основните социално-икономически центрове на Румъния, както и за установяване на бързи връзки между важни териториални административни единици на страната, се казва в прессъобщение на транспортния орган.

