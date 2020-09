Драстичен спад на продажбите на нови коли в България

Продажбите на автомобили в ЕС отбелязват двуцифрен спад през август, а в България се понижават с цели 34,5%, по данни на Асоциацията на европейските автомобилостроители (ACEA), цитирани от БНР.

Продажбите (регистрацията) на нови пътнически автомобили в Европейския съюз се свиват през август с 18,9% на годишна база след по-скромно понижение с 5,7% през юли, достигайки регистрирани 769 525 нови автомобили спрямо 949 034 година по-рано (през август 2019 г.).

Коронавирусната криза продължава да засяга сериозно автомобилния пазар, включително и у нас.

Продажбите на нови автомобили в България се свиват през август с 34,5% спрямо година по-рано, достигайки 1918 броя спрямо 2929 новорегистрирани автомобили през август 2019 г. За периода от януари до август включително регистрацията на нови автомобили в нашата страна пък се понижава с 37,6% до общо 15 206 спрямо 24 372 през същия 8-месечен период на 2019 г. Какви са новите по-строги правила за автомобилите

Автомобилните пазари във всичките 27 страни членки на ЕС с изключение на Кипър отбелязват солиден спад на продажбите спрямо август 2019 г. При водещите 4 автомобилни пазара в Европа, понижението в Италия през август е най-слабо (с едва 0,4%), но при доста по-силен спад в Германия (с 20,0%) и Франция (с 19,8%).

🇪🇺 Passenger #car registrations: ⚠️ -32.0% eight months into 2020; 📉 -5.7% in July and -18.9% in August | PRESS RELEASE: https://t.co/kfGo8szYAH pic.twitter.com/pnQUw20mqz