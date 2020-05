Българска агенция с пореден триумф в световната надпревара за дигитални проекти на професионалната медия за комуникации PR News

330

Една от най-авторитетните световни медии за комуникации PR News определи SiteMedia Consultancy за победител в категориите Game Changer и Online Community в престижната си класация Digital PR Awards 2020 с кампанията #DaretoWOWandCare, реализирана за бранда NIVEA на Байерсдорф България. Кампаниите в престижната класация са оценявани по постигнатите резултати, иновативни подходи, възможности за развитие, нестандартни работни решения, креативност, използване на дигитални мрежи, работа с онлайн общности, цялостно отношение към работния процес и много други.

Освен наградите в категориите Game Changer и Online Community, SiteMedia Consultancy получава и Почетни oтличия (Honorable Mentions) в още пет категории – за Digital Firm of the Year, Digital PR Campaign, Instagram Campaign, Contest/Game и Digital Marketing Campaign (100k and under) на годината. SiteMedia Consultancy се съревновава с агенции и компании като IBM, Y&R PR, BASF, APCO Worldwide, Cisco, FleishmanHillard, AT&T, Porter Novelli и много други. Тя е единствената агенция от Източна Европа с награди и Почетни Отличия на Digital PR Awards 2020.

"За пореден път българска агенция получава подобно високо отличие. Българска дигитална кампания да спечели в две категории и да получи цели пет Почетни oтличия, включително за Дигитална Агенция за целия свят, от престижна комуникационна медия като PR News е признание за усилията ни и за българската професионална общност като цяло. За пореден път ще кажа, че българският ПР пазар е на световно ниво и името на България за пореден път се споменава с уважение на всички комуникационни форуми по всички континенти. Българска кампания печели в категория Game Changer, което е поредно доказателство за иновативността, креативността и качеството на българските идеи", сподели Любомир Аламанов, генерален мениджър на SiteMedia Consultancy.

"Кризата, заради световната пандемия, промени живота ни, промени бизнеса. И комуникационните специалисти сме във фокуса на промените. Комуникациите ще помогнат на хората и организациите по-бързо да се адаптират, по-бързо да намерят пътя към новата реалност", допълни Аламанов.

Пълният списък с всички финалисти в Digital PR Awards 2020 може да видите тук.

За SiteMedia Consultancy

SiteMedia Consultancy е българска ПР агенция, специализирана в класически и иновативни комуникационни услуги. През последната година агенцията разработи успешни комуникационни кампании за големи международни компании като Lidl, Coca-Cola, HP Inc, Telenor, Microsoft, Zagorka Heineken, Beiersdorf, Henkel и други. SiteMedia Consultancy е единствената българска компания, обявена за едно от най-добрите работни места в ПР сферата за целия свят за 2018 и 2019 г. През 2019 г. SiteMedia Consulancy бе обявена за Агенция на годината за целия свят на PR Platinum Awards и на Agency Elite Awards, както и за Най-бързо развиващата се агенция за 2019г за целия свят.

За PR News

PR News e издание, което е насочено към комуникационната и маркетинг общност в корпорации, агенции и неправителствени организации. Фокусира се върху изграждането и развиването на уменията на ПР и маркетинг специалисти в областта на социални медии, кризисни комуникации, дигитален ПР, оценка, връзка със служители, медия обучения, корпоративна социална отговорност и копирайтинг чрез ежегодни инициативи като уебинари, конференции, награди, работилници и наръчници. Организацията стартира своя бюлетин преди 70 години и до днес подкрепя развитието на комуникационни и маркетинг специалисти, информирайки ги за последните новини в индустрията.