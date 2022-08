Депутатът от руската Държавна дума и член на партия "Единна Русия" Мария Бутина предложи родители, чиито деца използват VPN, да влизат в затвора.

Няма да е голямо страдание, ако спрем You Tube, каза тя в предаването Соловьев Live. На реплика на водещия, че ако за нея или за него вероятно това няма да е страдание, но за младото поколение нещата съвсем не стоят така, тя отговори: "Книги ще четат."

"Не, няма да четат книги. Ще си сложат VPN", опроверга я Соловьов, обяснявайки, че практиката на забраната не сработва, когато не може да се предложи по-качествен продукт.

Ние, възрастните, трябва да сме в състояние да ограничаваме нашите деца, настоя Бутина. И добави: "В противен случай ще вкарваме в затвора техните родители."

Member of the Russian State Duma Maria Butina proposed jailing parents whose children would continue to use VPN. pic.twitter.com/vrHzhdp5QG