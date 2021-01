Шефът на Twitter: Блокирането на Тръмп е опасен прецедент

Заличаването на профила на американския президент Доналд Тръмп в Twitter беше правилна стъпка, но и опасен прецедент, призна създателят на платформата Джак Дорси.

"Вярвам, че това беше правилното решение за Twitter. Изправихме се пред изключителни и неудържими обстоятелства, които ни принудиха да съсредоточим всичките си действия върху обществената безопасност", написа Дорси в серия от публикации в социалната мрежа.

"Вредата офлайн в резултат на онлайн реч е очевидно реална и това е, което движи нашата политика и прилагането ѝ преди всичко", поясни той.

"Подобни стъпки поляризират обществения дебат и ни разделят. Те ограничават потенциала за обяснение, изкупление и учене. Но те създават прецедент, който намирам, за опасен: властта, която отделен човек или корпорация има над част от глобалния обществен дискурс", написа Дорси.

Миналата седмица Twitter заличи от своята социална мрежа профила на Доналд Тръмп, който беше следен от 88 млн. души. Като причина беше изтъкнат рискът от нарастване на проявите на насилие от страна на привържениците на Тръмп.

Тази мярка предизвика критики у някои републиканци, според които това отнема правото на президента на свободно изразяване. Канцлерът на Германия Ангела Меркел предупреди, че ограничаването на свободата на словото трябва да се решава от законодателите, а не от частните компании.

Дорси заяви, че не се гордее с тази забрана, която е поражение за насърчаването на здравословна комуникация.

Той обаче изрази загриженост за действията на Amazon, Apple и Google, които свалиха от платформите си социалната мрежа Parler и конкурент на Twitter през уикенда, след като тя се превърна в убежище за поддръжниците на Тръмп. "Проверката и отчетността на това правомощие винаги са били фактът, че услуга като Twitter е една малка част от по-големия обществен разговор, случващ се в интернет", пише той.

"Тази концепция беше оспорена миналата седмица, когато редица основни доставчици на интернет инструменти също решиха да не хостват това, което намират за опасно", продължи Дорси. "Този ​​момент във времето може да изисква тази динамика, но в дългосрочен план той ще бъде разрушителен за благородната цел и идеалите на отворения интернет."

През последните няколко години Twitter въведе мерки като тагове, предупреждения и ограничения за разпространение, за да намали необходимостта от пълно премахване на определено съдържание от своята социална платформа.

Дорси казва, че мерките могат да допринесат за ползотворен разговор и да намалят въздействието на съобщенията върху лошото поведение. Според него, прецедентът ще има деструктивен ефект върху благородната цел и идеалите за отворен интернет.

I do not celebrate or feel pride in our having to ban @realDonaldTrump from Twitter, or how we got here. After a clear warning we’d take this action, we made a decision with the best information we had based on threats to physical safety both on and off Twitter. Was this correct?