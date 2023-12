За първи път: Netflix разкри кои са най-гледаните ѝ продукции

254

Netflix направи голяма стъпка към прозрачността, като за първи път публикува във вторник отчет за това, което хората най-много са гледали през период от 6 месеца.

Докладът „Какво гледахме: доклад за ангажираността на Netflix“ ще бъде публикуван 2 пъти годишно занапред, гласи меморандум от компанията.

Той измерва часовете, гледани за всяко заглавие, датата на премиерата и дали заглавието е било достъпно в световен мащаб. Докладът включва само заглавия, гледани над 50 000 часа.

Това са сред най-задълбочените показатели, публикувани от Netflix за ангажираността на абонатите. Като част от договора на Гилдията на писателите на Америка, ратифициран през октомври, стрийминг услуги като Netflix и Disney+ обещаха да увеличат прозрачността за това колко часа се стриймват определени програми.

Този отчет обхваща 18 000 заглавия, като измерва гледанията от януари до юни 2023 г.

Снимка: Netflix

Ето какво показват резултатите и какво гледат най-много зрителите:

• The Night Agent, сезон 1 (812 100 000 часа)

• Ginny & Georgia, сезон 2 (665 100 000 часа)

• The Glory, сезон 1 (662 800 000 часа)

• Wednesday, сезон 1 (507 700 000)

• Queen Charlotte: A Bridgerton Story (503 000 000)

Съизпълнителният директор на Netflix Тед Сарандос заяви в конферентен разговор относно доклада, че най-ефективният начин за измерване на ангажираността, е чрез часовете на гледане. „Лесно е за разбиране. Той отразява трети страни като Nielsen в САЩ. Това прави Netflix много лесен спрмяо други стрийминг услуги“, отбелязва той.

В ранните етапи на своя бизнес, не беше в интерес на Netflix да се фокусира върху прозрачността, заяви Сарандос, защото „не искаше да предоставя достъп на бъдещи конкуренти“. „Изграждахме нов бизнес и имахме нужда от пространство за учене“, споделя той. Но тази липса на прозрачност създаде „среда на недоверие около данните“.

„Това вероятно е повече информация, отколкото ви трябва. Но мисля, че това създава по-добра среда за Гилдията, за нас, за продуцентите, за създателите“, казва Сарандос.

Снимка: Getty Images

По данни на компанията над 60% от заглавията на Netflix, пуснати между януари и юни, са се появили в нейните седмични топ 10 списъци, които Netflix започна да публикува през ноември 2021 г.

„Това е голяма стъпка напред за Netflix и нашата индустрия. Ние вярваме, че информацията за гледанията в този отчет – съчетана с нашите седмични Топ 10 и списъци с най-популярни предавания – ще даде на създателите и нашата индустрия по-задълбочена представа за нашата аудитория и това, което резонира с тях“, гласи съобщение на компанията.

Според Netflix данните разкриват устойчивостта на продълженията, като втория сезон на Ginny & Georgia (440 600 000 часа) и Outer Banks сезон 3 (402 500 000). Но освен това и нови сериали като The Night Agent, The Diplomat, Beef, The Glory, Alpha Males, FUBAR и Fake Profile са събрали впечатляващо количество зрители.

Докладът също показва как разнообразието от жанрове се придържа към зрителите. Лорън Смит, вицепрезидент по глобална стратегия и финанси, посочва че средно членовете са гледали 6 различни жанра на месец, а най-гледаните заглавия на компанията са от над 12 различни жанра.

Източник: CNN

ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

Netflix планира да повиши цените

Холивуд слага край на евтиния стрийминг

Защо Netflix губи 1 милион потребители?