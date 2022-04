Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на най-големия руски производител на микрочипове и микроелектроника, както и на още 20 други компании, работещи в технологичния, морския и аерокосмическия сектор, които според Вашингтон помагат на Русия за войната в Украйна, съобщава Financial Times.

Наказателните мерки, които идват след наложените миналата седмица санкции срещу руската отбранителна индустрия, са част от по-широки усилия на Вашингтон да блокира руските вериги за доставки и да ограничи достъпа на Русия до ресурси, от които се нуждае, за да снабдява и финансира инвазията си в Украйна.

Министерството на финансите заяви, че новият пакет санкции е насочено специално към групи, които са "злонамерени кибер лица" и "инструмент за военната машина на Руската федерация", както и компании, помагащи на Русия да избягва западните санкции.

Една от най-големите компании, които ще бъдат засегнати от новите санкции, е най-големият производител на чипове в Русия - Mikron. Компанията е отговорна за повече от половината от руския износ на микроелектроника и произвежда чипа, разположен в руските банкови карти "Мир", съобщиха от Министерството на финансите.

САЩ налагат санкции и на базираната в Москва група Serniya Engineering, за която твърдят, че е в центъра на мрежа за обществени поръчки от няколко държави, предназначена "да прикрие крайните потребители на руските военни и разузнавателни агенции, които разчитат на критични западни технологии".

ЕС и Япония вече наложиха ограничения за износ на компанията Serniya Engineering, докато Обединеното кралство ще наложи свои собствени санкции на тази компания, посочиха от САЩ. В схемата е замесен и руският производител на оборудване Sertal. Санкционираните компании са обвинени в незаконно набавяне на оборудване и технологии с двойна употреба, използвани за военни цели.

Treasury has also expanded sanctions authorities to include aerospace, marine, & electronics sectors of the Russian economy. Today’s actions are a part of the comprehensive response to restrict sectors that are essential to supplying Putin's continued invasion of Ukraine.