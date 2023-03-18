Туристическите компании и хотели в Гърция ще могат да наемат работници от трети страни извън ЕС, за да покрият сериозния недостиг на работна ръка, наблюдаван в сектора през последните години, съобщава Ekathimerini. В Държавния вестник на съседката ни беше публикувано министерско решение, което...