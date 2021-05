Българската SEO Агенция Serpact с 5 номинации на European Search Awards 2021

395

За поредна година българската SEO Агенция Serpact се нареди след големите и отново постави България на картата на Search, като получи цели 5 номинации на голямото европейско събитие - European Search Awards 2021.

Кои са Serpact:

Стартирала през 2016 г., агенция Serpact вече се утвърди със своята експертна дейност и резултати. Serpact е единствената българска компания, представила свой проект пред инженерите на Google в централата на корпорацията в Цюрих през 2018 г.

През изминалата 2020-та година агенцията не просто бе номинирана на глобалното събитие Global Search Awards 2020, но получи и награда, като на събитието компанията беше наградена наравно с най-успешните агенции в целия свят, сред имена като Adobe, Crafted, Re:signal, Zenith, Merkle, Digitaloft, OnCrawl, NOVOS, Peak Ace AG и много друго.

Годината преди това (2019) фирмата беше финалист в - European Search Awards 2019, като положи името си на картата на Европа измежду първенците.

Номинации

Тази година Serpact спечели журито в 5 категории, благодарение на експертната си работа по проекта с Банка ДСК, а ето ги и категориите:

BEST USE OF SEARCH – FINANCE (SEO) (SMALL)

BEST LOCAL CAMPAIGN (SEO)

MOST INNOVATIVE CAMPAIGN (SEO) (SMALL)

BEST SEO CAMPAIGN (SMALL)

BEST USE OF DATA (SEO) (SMALL)

Това прави компанията единствената българска агенция сред номинираните тази година.

За Европейските награди за Search

European Search Awards са част от изключително успешна международна поредица от награди „Search Awards“, състояща се от британските Search Awards, Search Awards в САЩ, канадските, на MENA, на APAC, както и Global Search Awards.

Церемонията по награждаването ще се проведе на 27.05.21 от 21:00ч. и ще се предава лайв със съдействието на Don’t Panic.