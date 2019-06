Тръмп отменил атаката срещу Иран 10 мин. преди началото, щели да загинат 150 души

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че е наредил въздушни удари срещу Иран тази нощ и ги е отменил в последния момент.

В профила си в Twitter той написа, че при атаката са щели да загинат 150 души, което "не е пропорционално" на свалянето на безпилотен американски дрон, извършено от иранците.

"В понеделник те свалиха безпилотен дрон над международни води. Бяхме готови да отвърнем миналата нощ с три конкретни цели. Тогава попитах колко ще умрат. "150, сър", беше отговорът от един генерал. 10 минути преди удара, го спрях, не е пропорционален на свалянето на безпилотен самолет", пише Тръмп.

Президентът обаче допълва, че натискът върху Иран ще продължи. "Не бързам, армията ни е обновена и готова, най-добрата в света. Санкциите ги хапят, нови бяха добавени миналата нощ. Иран НИКОГА няма да има ядрени оръжия, насочени срещу САЩ и света", допълва Тръмп.

....On Monday they shot down an unmanned drone flying in International Waters. We were cocked & loaded to retaliate last night on 3 different sights when I asked, how many will die. 150 people, sir, was the answer from a General. 10 minutes before the strike I stopped it, not....