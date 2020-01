През 2018 г. 356-метровият хотел Gеvоrа в Дубай се превърна в най-виcoĸия в cвeтa и получи сepтифиĸaт oт peĸopдитe нa Гинec.

Цapyвaнeтo мy oбaчe нямa дa тpae дългo, зaщoтo peĸopдът нa 75-eтaжнaтa ĸyлa щe бъдe пoдoбpeн oт нoв cтъĸлeн нeбocтъpгaч, ĸoйтo ce намира в квартал Марина в Дубай.

Строителната компания The First Group потвърди, че височината на The Ciel Tower ще достига 360.4 метра. Сградата ще включва 1209 луксозни апартамента и резиденции, разпределени на 82 етажа, предава CNN.

Дизайнът на сградата е дело на архитектите oт NORR, които са създатели на хотел Atlantis.

Новият небостъргач ще притежава стъклена тераса за наблюдение, която ще предлага 360-градусови гледки към града.

Забележителностите ще могат да бъдат съзерцавани и от басейна на покрива и ресторантите.

Гостите ще се наслаждават и на "панорамна гледка към бреговата ивица, като ще виждат включително емблематичния изкуствен остров Палм Джумейра", споделя говорител от The First Group.

Хотелът ще разполага със СПА център, бизнес съоръжения и "множество луксозни ресторанти", които ще бъдат обявени през следващите месеци.

През декември месец дизайнът на сградата е спечелил и три награди на International Property Awards.

Строителните работи продължават от 2016 г., а Ciel Tower се очаква да отвори врати в края на 2022 г. или началото на 2023 г.

Oт The First Group ще търсят официален сертификат за най-високия хотел в света още преди датата на откриването му.

Това ще добави още един участник в Дубай в списъка на най-високите хотели в света, който вече включва Gevora - 356 метра, JW Marriot Marquis - 355 метра, Rose Rayhaan - 333 метра и Burj al Arab - 321 метра.