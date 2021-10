Какви джакпоти се трупат в онлайн казиното на Bet365

392

Bet365 е известен като един от най-добрите спортни букмейкъри, а казиното му не изостава и също е сред най-предпочитаните от играчите. Британският хазартен оператор привлича много играчи с джакпот игрите в раздел казино, които ви дават възможност да се борите за големи премии. Според нашите виждания, казино BET 365 е едно от най-добрите за български играчи, тъй като букмейкърът е лицензиран и може законно да залагате в него. В следващите редове ще ви запознаем с джакпот слот игрите на Бет365 и ще разберете какви печалби може да ви зарадват.

След като посетите сайта на Bet365, вие трябва да влезете в казино раздела и след това да заредите слот игрите - там са повечето предложения с джакпоти. Налични са някои от най-хитовите заглавия в казино средите, като тематиките им са разнообразни и ще се потопите в различни атмосфери. Всяка джакпотна игра се отличава с това, че над нейното наименование е написана сумата, която може да ударите, ако падне джакпотът. Към момента на писането на тази статия, джакпотът на играта Age of the Gods: Furious е над 250 000 лева. Age of the Gods Furious 4 е джакпот слот на Playtech с 5 барабана и 20 печеливши линии. Може да се играе на всички устройства, като ротативката се основава на древногръцката митология и включва 4 богове (Прометей, Аполон, Пандора, Атлас). Има функция за безплатни игри, при която получавате 12 безплатни завъртания. В играта можете да спечелите 1 от 4-те прогресивни джакпота по всяко време - колкото по-голям е вашият залог, толкова по-големи са шансовете ви за печалба.

Gladiator Road to Rome е друга джакпотна игра в казиното на bet365. Нейният джакпот надминава внушителната сума от 2 милиона лева. Това е една от най-новите слот игри с римска тематика - тя е с 5 барабана и 25 печеливши линии. Натрупващият се прогресивен джакпот може да падне по всяко време и вие да сте големият късметлия. Ако си спомняте хитовия филм „Гладиатор“ на британския продуцент Ридли Скот, ще имате представа как изглежда тази игра. Слотът Gladiator: Road to Rome ви позволява да преживеете отново битките на емблематичния гладиатор и да спечелите изобилна награда, докато се забавлявате в Bet365 казино.

В раздела с игри на маса в казиното също ще намерите предложения с добри джакпоти. Играта Dragon Jackpot Roulette е едно от предложенията с трупащи се обилни премии. Графичният дизайн се отличава със стандартното високо качество на най-добрия онлайн софтуер за разработване на казино игри - Playtech. Червеникавата драконова тема заедно със звука ви напомня за източната култура. Залагането е лесно и е доста стандартно за игра на рулетка. Диапазонът на стойността на монетите се показва в лявата част на екрана, като може да правите единични залози на стойност между 1 и 500 евро. Ако сте любители на европейската рулетка, тази игра със сигурност ще ви хареса. Сред игрите на маса в казиното на Bet365 има и друго интригуващо заглавие с натрупващ се джакпот - Frankie Dettori's Jackpot Roulette. Много често сумата надвишава 250 00 лева и имате шанса да спечелите уникален джакпот.