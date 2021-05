Казино Сезам вече и онлайн

218

Във времената на пандемия и ограничения, казино игрите онлайн придобиха още по-голяма популярност и набраха сериозна маса от фенове. Светът постоянно се развива и променя и който иска да е успешен трябва да е в крак с тенденциите. Новото онлайн казино Sezam на българския пазар е именно такъв пример. С дълги години опит зад гърба си с игрални зали, които са 20 на брой и са разположени в 11 български града, екипа на Sesame.bg излиза и на онлайн пазара. Определено опита в казино игрите и игрите на маса си личи в онлайн платформата им и клиентите ще намерят голямо разнообразие от игри, лесен достъп и навигация в сайта, лесна регистрация, депозиране и теглене.

Влизайки в раздел „Казино“ играчите могат да изберат сред най-добрите и популярни игри на пазара. Самата секция е разделена на „Топ игри“, където предложенията са 40 Super Hot; Book of Gold; Extra Juice; Lucky Clover и други топ предложения. Със сигурност много лесно и бързо можете да попаднете в света на игрите, стига да се регистрирате в сайта. В подраздел “Drops and Wins” са включени игри играейки на които можете да участвате в турнир и разпределение на много награди и печалби. Тук можете да се забавлявате и проверите уменията си играейки на игри като Sweet Bonanza; John Hunter and the tomb of the scarab queen; Mustang gold; WOLF Gold и други. Следва и подраздел всички, където избора е голям и то все сред много добри предложения. Със сигурност никой от любителите на казино игри няма да съжалява, че се е регистрирал в Sesame.

За да са задоволени всички претенции на играчите, в сайтът имаме и раздел „Казино на живо“. Тук любителите на игри на маса могат да избират между различни зали за игра на покер, рулетка, бакара и блекджак. Можете да избирате сред Lightnining Roulette; Immersive Roulette; Speed Auto Roulette; VIP Roulette и много други игри на рулетка. За любителите на блекджек са игри като Blackjack Lobby; Blackjack Silver A; Blackjack Party и други. Бакара и покер раздела предлага игри, като Casino Holdém; Speed Baccarat A; Caribbean Stud Poker и други.

Всеки нов букмейкър на пазара допринася за по-голямо разнообразие, по-високо качество, по-високи коефициенти и бонуси. Естествено и Sezam се е погрижил за своите клиенти и влизайки в сайта можете да се запознаете с различните им предложения, влизайки в раздел „Промоции“. Тук можете да се запознаете с бонусите, които ще получите още при регистрацията и първия ви депозит, различните специални предложения за уикенда или за игрите. Да не забравяме, че предстоят и сериозни спортни събития като финали за Шампионска лига и Лига Европа, Евро 2020 и Токио 2020, така че играчите имат още една възможност да намерят най-високите коефициенти и интересни пазари.