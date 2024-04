Екологични стартъпи правят тоалетна хартия, но не от дървен материал

50

Тоалетната хартия унищожава десетки хиляди декари гори в Канада всяка година, като търсенето ѝ нараства. Същото важи и за по-устойчивата ѝ алтернатива, където конкуренцията расте.

Тоалетната хартия се произвежда най-често от дървесна маса, която в САЩ обикновено идва от Канада. Някои от най-популярните марки имат много ниска оценка по отношение на устойчивостта от Националния съвет за защита на ресурсите на САЩ, защото са произведени почти изцяло от дървен материал

Нови продукти на Whole Foods, Green Forest, Who Gives a Crap и стартъп компания на име Reel Paper трансформират една индустрия, узряла за това. Reel Paper използва бамбук вместо дървесна маса. Бамбукът е трева, а не дърво.

„Това е едно от най-бързо растящите растения в света. Когато го отрежете, той се регенерира от същата коренова структура и можете да правите това на всеки 3 години, а ние установихме, че това е най-добрият устойчив ресурс за създаването на висококачествени хартиени продукти“, казва главният изпълнителен директор на Reel Paper Дейвид Ван Химберген.

Той допълва, че по-дългите влакна на бамбука го правят идеален за балансиране на мекотата и здравината.

„Това е малка промяна, която с преминаването на хората към нещо по-устойчиво, може да окаже значимо въздействие поради честотата на употреба“, допълва той.

Потребителското търсене на екологично чисти продукти нараства бързо. Това засилва интереса на инвеститорите към някои от тези стартъп компании и тяхната потенциална възвращаемост.

„На пазара има някои основни играчи – от Kimberly Clark до P&G и други. Определено, когато инвестираме, си задаваме въпроса дали това е бизнес, който някой от тези големи играчи някой ден би искал да купи?“, казва Андрю Блущайн, съосновател и управляващ партньор на Bluestein Ventures, която е акционер в Reel Paper.

Снимка: iStock

Освен от Bluestein, Reel Paper е получила финансова подкрепа и от Squared Circles, Montage Ventures, Great Oaks Venture Capital, Trousdale Ventures и Mandell Ventures. Компанията е набрала 14 млн. долара финансиране досега.

Reel Paper в момента внася необходимия за производството си бамбук от Китай в САЩ, като изгаря изкопаеми горива и по тази причина компанията купува въглеродни квоти. Ван Химберген казва, че в Централна Америка вече се изграждат ферми за бамбук върху бивши плантации от захарна тръстика. От компанията се надяват, че скоро ще могат да го набавят от по-близък източник.

Един от най-големите конкуренти на устойчивата тоалетна хартия е разрастващият се пазар на бидета. Някои твърдят, че бидетата използват повече вода и следователно могат да не са така екологични в засегнати от суша райони. Тоалетната хартия също се произвежда с вода, която е доста повече, отколкото се използва от бидетата. Отговорът изглежда е, че ако живеете в район, където водата изобилства, бидето е най-доброият избор. Ако живеете в засегнат от суша район, устойчивата тоалетна хартия е по-добрата опция.

Източник: CNBC

ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

Стартъп разработва най-големия самолет в историята на авиацията

Европейските стартъпи сключват все по-сложни дългови сделки, докато парите се изчерпват

Тоалетната хартия поскъпва рекордно - ето защо