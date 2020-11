Франция отлага Черния петък

Франция отложи с една седмица Черния петък, за да даде възможност в него да участват и магазини, които в момента са затворени заради националната карантина, предава Euronews.

Пазарният ден, в който традиционно се предлагат големи промоции на всякакви продукти, тази година е на 27 ноември. Във Франция обаче той ще е на 4 декември, защото заради карантината всички магазини в страната са затворени поне до 1 декември. Провеждането му обаче далеч не е сигурно, тъй като зависи от епидемиологичната ситуация в страната.

Merci à tous les acteurs de la grande distribution, du commerce et du commerce en ligne qui s'engagent à reporter d'une semaine le #BlackFriday. C’est en étant tous solidaires et responsables que nous surmonterons cette crise économique et sanitaire. pic.twitter.com/yIL9huNnqp